Віцепремʼєр з євроінтеграції Тарас Качка вважає, що переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

16:38, 18 серпня 2025
Тарас Качка заявив, що Україна розраховує отримати звіти від Європейської комісії та погодити переговорні позиції у вересні-жовтні поточного року.
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка сподівається, що результати глобальних перемовин щодо перемирʼя сприятимуть консолідації позицій країн ЄС та відкриттю переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

"На сьогоднішній день в нас план, власне, проведення переговорного процесу тримається. Ми до кінця вересня завершимо заплановані скриннені сесії по п'ятому Кластеру. Вже все підготовлено, всі презентації, всі репетиції проведені. Ми також в кінці минулого тижня направили Європейській комісії на узгодження проект переговорної позиції ще по одному Кластеру", - сказав Качка під час презентації Програми дій уряду.

Він зазначив, що Україна розраховує отримати звіти від Європейської комісії та погодити переговорні позиції у вересні-жовтні поточного року.

"Ми точно знаємо, що маємо підтримку 26, і зараз активно працюємо з 27-ю державою-членом. І сподіваюся, що фаза глобальних переговорів щодо перемирʼя в Україні і взагалі геополітичної будови світу, вона теж вплине на те, щоб ми отримали одностайність і відкрили ці переговори. Це зараз більше питання політичне, ніж питання організаційне", - додав Качка. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко представила проект Програми дій уряду, який містить 12 стратегічних ініціатив, серед яких оборона, євроінтеграція, антикорупція, реформи, відбудова і зимова стабільність.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі вимоги для вступу до ЄС і готова розпочати перший етап переговорів про членство.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

