Правительство представило план действий до 2030 года – новая экспортная стратегия, промышленный «безвиз» и приватизация

16:02, 18 августа 2025
Минэкономики готовит реформы: «промышленный безвиз», страхование бизнеса и цифровая экосистема рынка труда.
Кабинет Министров Украины обнародовал проект Программы действий правительства, в котором определены ключевые задачи Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на среднесрочную перспективу. Документ предусматривает разработку новой экспортной стратегии до 2030 года, запуск «промышленного безвиза», а также ряд реформ в промышленности, агросекторе и приватизации.
Экспорт и аграрная политика
Минэкономики планирует:
- Разработать новую экспортную стратегию до 2030 года.
- Создать сеть аграрных хабов для продвижения украинской продукции на международных рынках.
- Расширить возможности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) путем предоставления гарантий и упрощения валютного контроля.
- Упростить процедуры контроля за экспортом стратегических товаров.
- Внедрить систему аграрной поддержки по европейским стандартам.
Промышленная политика
Среди целей в промышленной сфере:
- Разработка новой национальной стратегии развития промышленности до 2030 года.
- Запуск промышленного «Рамштайна» – платформы для координации развития промышленности.
- Обновление законодательства о публичных закупках.
- Развитие индустриальных парков.
- Запуск новых грантовых программ для перерабатывающей отрасли.
- Полноценная имплементация европейских стандартов в промышленности и агросекторе.
Приватизация и страхование
Программа предусматривает:
- Страхование военных рисков для бизнеса.
- Ускоренную приватизацию государственного имущества и долей в госпредприятиях. Заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Дарья Марчак в Facebook сообщила, что на Комитете по вопросам экономического развития представили проект «Приватизация 2.0».
Он включает:
— Фиксированные сроки подготовки и выставления активов Фонда госимущества на приватизацию.
— Единые стандарты подготовки лотов.
— Широкое использование «голландских» аукционов для более быстрого поиска инвесторов на проблемные активы.
— Усиленная защита инвесторов через механизм «добросовестного приобретателя».
— Привлечение частного капитала, в частности в прифронтовые регионы.
Рынок труда и цифровая трансформация
Минэкономики также будет отвечать за:
- Обновление Трудового кодекса.
- Разработку стратегии занятости до 2030 года.
- Запуск цифровой экосистемы рынка труда «Обрий».
- Внедрение планов по экономии ресурсов.
