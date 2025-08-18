Практика судов
Правительство представило план действий до 2030 года – новая экспортная стратегия, промышленный «безвиз» и приватизация

16:02, 18 августа 2025
Минэкономики готовит реформы: «промышленный безвиз», страхование бизнеса и цифровая экосистема рынка труда.
Кабинет Министров Украины обнародовал проект Программы действий правительства, в котором определены ключевые задачи Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства на среднесрочную перспективу. Документ предусматривает разработку новой экспортной стратегии до 2030 года, запуск «промышленного безвиза», а также ряд реформ в промышленности, агросекторе и приватизации.

Экспорт и аграрная политика

Минэкономики планирует:

  • Разработать новую экспортную стратегию до 2030 года.
  • Создать сеть аграрных хабов для продвижения украинской продукции на международных рынках.
  • Расширить возможности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) путем предоставления гарантий и упрощения валютного контроля.
  • Упростить процедуры контроля за экспортом стратегических товаров.
  • Внедрить систему аграрной поддержки по европейским стандартам.

Промышленная политика

Среди целей в промышленной сфере:

  • Разработка новой национальной стратегии развития промышленности до 2030 года.
  • Запуск промышленного «Рамштайна» – платформы для координации развития промышленности.
  • Обновление законодательства о публичных закупках.
  • Развитие индустриальных парков.
  • Запуск новых грантовых программ для перерабатывающей отрасли.
  • Полноценная имплементация европейских стандартов в промышленности и агросекторе.

Приватизация и страхование

Программа предусматривает:

  • Страхование военных рисков для бизнеса.
  • Ускоренную приватизацию государственного имущества и долей в госпредприятиях. Заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Дарья Марчак в Facebook сообщила, что на Комитете по вопросам экономического развития представили проект «Приватизация 2.0».

Он включает:

—    Фиксированные сроки подготовки и выставления активов Фонда госимущества на приватизацию.

—    Единые стандарты подготовки лотов.

—    Широкое использование «голландских» аукционов для более быстрого поиска инвесторов на проблемные активы.

—    Усиленная защита инвесторов через механизм «добросовестного приобретателя».

—    Привлечение частного капитала, в частности в прифронтовые регионы.

Рынок труда и цифровая трансформация

Минэкономики также будет отвечать за:

  • Обновление Трудового кодекса.
  • Разработку стратегии занятости до 2030 года.
  • Запуск цифровой экосистемы рынка труда «Обрий».
  • Внедрение планов по экономии ресурсов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
