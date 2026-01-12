Минюст США судится с Вирджинией из-за льготного обучения для студентов без документов

Правительство США заявляет, что Вирджиния предоставила студентам без легального статуса льготы, недоступные гражданам страны.

Министерство юстиции США подало в суд на штат Вирджиния из-за законов, которые позволяют студентам без легального иммиграционного статуса платить за обучение в университетах по сниженным, «внутриштатным» тарифам. Об этом сообщает Courthouse News.

В ведомстве считают, что такая практика нарушает федеральное законодательство и ставит в худшее положение граждан США из других штатов, которые вынуждены платить значительно больше.

Генеральная прокурорка США Памела Бонди заявила, что американские законы запрещают предоставлять образовательные льготы людям без легального статуса, если эти же льготы недоступны гражданам страны.

По данным Минюста, законы Вирджинии, принятые в 2020–2021 годах, противоречат федеральным нормам. Иск подали в федеральный суд в городе Ричмонд. В случае победы правительство хочет добиться признания этих положений неконституционными.

Сколько это стоит

В Вирджинии студент может получить льготную плату за обучение, если докажет, что проживает в штате, а он или его родители платили местные налоги не менее двух лет. Для сравнения: обучение в Университете Вирджинии стоит около 24 тысяч долларов в год для жителей штата и почти 63 тысячи — для студентов из других штатов.

Сколько таких студентов

По оценкам образовательных организаций, в учреждениях высшего образования Вирджинии обучаются более 13 тысяч студентов без документов. Ежегодно около 5 тысяч таких учеников заканчивают старшую школу. В целом в США они составляют менее 2% всех студентов университетов.

Две противоположные позиции

Сторонники закона подчеркивают, что речь идет о талантливой молодежи, которая выросла в Вирджинии, училась в местных школах и фактически является частью общины. По их мнению, доступное образование поможет решить проблему нехватки кадров и укрепить экономику штата.

Противники же заявляют, что такая политика несправедлива по отношению к гражданам США и нарушает принцип равенства перед законом.

Подобные дела в других штатах

Министерство юстиции уже подало похожие иски против нескольких штатов, в частности Техаса и Калифорнии. Техас после этого быстро отменил льготное обучение для студентов без легального статуса.

Дело Вирджинии теперь будет рассматривать федеральный суд, и его решение может повлиять на политику других штатов США.

