Мін’юст США судиться з Вірджинією через пільгове навчання для студентів без документів

Уряд США заявляє, що Вірджинія надала студентам без легального статусу пільги, недоступні громадянам країни.

Міністерство юстиції США подало до суду на штат Вірджинія через закони, які дозволяють студентам без легального імміграційного статусу платити за навчання в університетах за зниженими, «внутрішньоштатними» тарифами. Про це повідомляє Courthouse News.

У відомстві вважають, що така практика порушує федеральне законодавство і ставить у гірше становище громадян США з інших штатів, які змушені платити значно більше.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді заявила, що американські закони забороняють надавати освітні пільги людям без легального статусу, якщо ці ж пільги недоступні громадянам країни.

За даними Мін’юсту, закони Вірджинії, ухвалені у 2020–2021 роках, суперечать федеральним нормам. Позов подали до федерального суду в місті Ричмонд. У разі перемоги уряд хоче домогтися визнання цих положень неконституційними.

Скільки це коштує

У Вірджинії студент може отримати пільгову плату за навчання, якщо доведе, що проживає в штаті, а він або його батьки сплачували місцеві податки щонайменше два роки. Для порівняння: навчання в Університеті Вірджинії коштує близько 24 тисяч доларів на рік для мешканців штату і майже 63 тисячі — для студентів з інших штатів.

Скільки таких студентів

За оцінками освітніх організацій, у закладах вищої освіти Вірджинії навчаються понад 13 тисяч студентів без документів. Щороку близько 5 тисяч таких учнів закінчують старшу школу. Загалом у США вони становлять менше 2% усіх студентів університетів.

Дві протилежні позиції

Прихильники закону наголошують, що йдеться про талановиту молодь, яка виросла у Вірджинії, навчалася в місцевих школах і фактично є частиною громади. На їхню думку, доступна освіта допоможе вирішити проблему нестачі кадрів і зміцнити економіку штату.

Опоненти ж заявляють, що така політика несправедлива до громадян США і порушує принцип рівності перед законом.

Подібні справи в інших штатах

Міністерство юстиції вже подало схожі позови проти кількох штатів, зокрема Техасу та Каліфорнії. Техас після цього швидко скасував пільгове навчання для студентів без легального статусу.

Справу Вірджинії тепер розглядатиме федеральний суд, і її рішення може вплинути на політику інших штатів США.

