Уряд представив план дій до 2030 року – нова експортна стратегія, промисловий «безвіз» і приватизація

16:02, 18 серпня 2025
Мінекономіки готує реформи: «промисловий безвіз», страхування бізнесу та цифрова екосистема ринку праці.
Кабінет Міністрів України оприлюднив проєкт Програми дій уряду, у якому визначено ключові завдання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на середньострокову перспективу. Документ передбачає розробку нової експортної стратегії до 2030 року, запуск «промислового безвізу», а також низку реформ у промисловості, агросекторі та приватизації.
Експорт та аграрна політика
Мінекономіки планує:
- Розробити нову експортну стратегію до 2030 року.
- Створити мережу аграрних хабів для просування української продукції на міжнародних ринках.
- Розширити можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА) через надання гарантій і спрощення валютного контролю.
- Спростити процедури контролю за експортом стратегічних товарів.
- Впровадити систему аграрної підтримки за європейськими стандартами.
Промислова політика
Серед цілей у промисловій сфері:
- Розробка нової національної стратегії розвитку промисловості до 2030 року.
- Запуск промислового «Рамштайну» – платформи для координації розвитку промисловості.
- Оновлення законодавства про публічні закупівлі.
- Розвиток індустріальних парків.
- Запуск нових грантових програм для переробної галузі.
- Повноцінна імплементація європейських стандартів у промисловості та агросекторі.
Приватизація та страхування
Програма передбачає:
- Страхування воєнних ризиків для бізнесу.
- Прискорену приватизацію державного майна та часток у держпідприємствах. Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак у Facebook повідомила, що на Комітеті з питань економічного розвитку презентували проєкт «Приватизація 2.0».
Він включає:
- Фіксовані строки підготовки та виставлення активів Фонду держмайна на приватизацію.
- Єдині стандарти підготовки лотів.
- Широке використання «голландських» аукціонів для швидшого пошуку інвесторів на проблемні активи.
- Посилений захист інвесторів через механізм «добросовісного набувача».
- Залучення приватного капіталу, зокрема у прифронтові регіони.
Ринок праці та цифрова трансформація
Мінекономіки також відповідатиме за:
- Оновлення Трудового кодексу.
- Розробку стратегії зайнятості до 2030 року.
- Запуск цифрової екосистеми ринку праці «Обрій».
- Впровадження планів для заощадження ресурсів.
