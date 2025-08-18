Практика судів
  1. В Україні

Уряд представив план дій до 2030 року – нова експортна стратегія, промисловий «безвіз» і приватизація

16:02, 18 серпня 2025
Мінекономіки готує реформи: «промисловий безвіз», страхування бізнесу та цифрова екосистема ринку праці.
Уряд представив план дій до 2030 року – нова експортна стратегія, промисловий «безвіз» і приватизація
Кабінет Міністрів України оприлюднив проєкт Програми дій уряду, у якому визначено ключові завдання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на середньострокову перспективу. Документ передбачає розробку нової експортної стратегії до 2030 року, запуск «промислового безвізу», а також низку реформ у промисловості, агросекторі та приватизації.

Експорт та аграрна політика

Мінекономіки планує:

  • Розробити нову експортну стратегію до 2030 року.
  • Створити мережу аграрних хабів для просування української продукції на міжнародних ринках.
  • Розширити можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА) через надання гарантій і спрощення валютного контролю.
  • Спростити процедури контролю за експортом стратегічних товарів.
  • Впровадити систему аграрної підтримки за європейськими стандартами.

Промислова політика

Серед цілей у промисловій сфері:

  • Розробка нової національної стратегії розвитку промисловості до 2030 року.
  • Запуск промислового «Рамштайну» – платформи для координації розвитку промисловості.
  • Оновлення законодавства про публічні закупівлі.
  • Розвиток індустріальних парків.
  • Запуск нових грантових програм для переробної галузі.
  • Повноцінна імплементація європейських стандартів у промисловості та агросекторі.

Приватизація та страхування

Програма передбачає:

  • Страхування воєнних ризиків для бізнесу.
  • Прискорену приватизацію державного майна та часток у держпідприємствах. Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак у Facebook повідомила, що на Комітеті з питань економічного розвитку презентували проєкт «Приватизація 2.0».

Він включає:

  • Фіксовані строки підготовки та виставлення активів Фонду держмайна на приватизацію.
  • Єдині стандарти підготовки лотів.
  • Широке використання «голландських» аукціонів для швидшого пошуку інвесторів на проблемні активи.
  • Посилений захист інвесторів через механізм «добросовісного набувача».
  • Залучення приватного капіталу, зокрема у прифронтові регіони.

Ринок праці та цифрова трансформація

Мінекономіки також відповідатиме за:

  • Оновлення Трудового кодексу.
  • Розробку стратегії зайнятості до 2030 року.
  • Запуск цифрової екосистеми ринку праці «Обрій».
  • Впровадження планів для заощадження ресурсів.

Кабінет Міністрів України Мінекономіки

