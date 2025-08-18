Уряд представив план дій до 2030 року – нова експортна стратегія, промисловий «безвіз» і приватизація

Мінекономіки готує реформи: «промисловий безвіз», страхування бізнесу та цифрова екосистема ринку праці.

Кабінет Міністрів України оприлюднив проєкт Програми дій уряду, у якому визначено ключові завдання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на середньострокову перспективу. Документ передбачає розробку нової експортної стратегії до 2030 року, запуск «промислового безвізу», а також низку реформ у промисловості, агросекторі та приватизації.

Експорт та аграрна політика

Мінекономіки планує:

Розробити нову експортну стратегію до 2030 року.

Створити мережу аграрних хабів для просування української продукції на міжнародних ринках.

Розширити можливості Експортно-кредитного агентства (ЕКА) через надання гарантій і спрощення валютного контролю.

Спростити процедури контролю за експортом стратегічних товарів.

Впровадити систему аграрної підтримки за європейськими стандартами.

Промислова політика

Серед цілей у промисловій сфері:

Розробка нової національної стратегії розвитку промисловості до 2030 року.

Запуск промислового «Рамштайну» – платформи для координації розвитку промисловості.

Оновлення законодавства про публічні закупівлі.

Розвиток індустріальних парків.

Запуск нових грантових програм для переробної галузі.

Повноцінна імплементація європейських стандартів у промисловості та агросекторі.

Приватизація та страхування

Програма передбачає:

Страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Прискорену приватизацію державного майна та часток у держпідприємствах. Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак у Facebook повідомила, що на Комітеті з питань економічного розвитку презентували проєкт «Приватизація 2.0».

Він включає:

Фіксовані строки підготовки та виставлення активів Фонду держмайна на приватизацію.

Єдині стандарти підготовки лотів.

Широке використання «голландських» аукціонів для швидшого пошуку інвесторів на проблемні активи.

Посилений захист інвесторів через механізм «добросовісного набувача».

Залучення приватного капіталу, зокрема у прифронтові регіони.

Ринок праці та цифрова трансформація

Мінекономіки також відповідатиме за:

Оновлення Трудового кодексу.

Розробку стратегії зайнятості до 2030 року.

Запуск цифрової екосистеми ринку праці «Обрій».

Впровадження планів для заощадження ресурсів.

