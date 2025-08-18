В Украине внедрят облачную платформу для государственных финансовых данных – план Минфина

Минфин планирует объединить финансовые данные в единую облачную систему и уменьшить роль государства в банковском секторе.

Министерство финансов Украины работает над созданием единой системы для всех государственных финансовых данных с использованием облачных технологий, чтобы обеспечить быстрое, прозрачное и защищенное управление. Об этом говорится в проекте Программы действий правительства.

«Единый администратор финансовых данных. Использование облачных технологий», – отмечает Минфин среди ключевых целей.

Кроме того, министерство подтвердило планы по уменьшению влияния государства на банковский сектор, чтобы сделать его более конкурентоспособным и ориентированным на клиентов. В этом направлении планируется утвердить порядок привлечения советника по продаже пакетов акций государственных банков. Хотя эта инициатива была предусмотрена программой с Международным валютным фондом еще в сентябре 2024 года, ее реализацию неоднократно откладывали.

