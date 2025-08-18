В Україні запровадять хмарну платформу для державних фінансових даних – план Мінфіну

Мінфін планує об’єднати фінансові дані в єдину хмарну систему та зменшити роль держави в банківському секторі.

Міністерство фінансів України працює над створенням єдиної системи для всіх державних фінансових даних із використанням хмарних технологій, щоб забезпечити швидке, прозоре та захищене управління. Про це йдеться в проєкті Програми дій уряду.

«Єдиний адміністратор фінансових даних. Використання хмарних технологій», – зазначає Мінфін серед ключових цілей.

Крім того, міністерство підтвердило плани щодо зменшення впливу держави на банківський сектор, щоб зробити його більш конкурентним і орієнтованим на клієнтів. У цьому напрямі планується затвердити порядок залучення радника з продажу пакетів акцій державних банків. Хоча ця ініціатива була передбачена програмою з Міжнародним валютним фондом ще у вересні 2024 року, її реалізацію неодноразово відкладали.

