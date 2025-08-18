Дональд Трамп считает, что демократы и подконтрольные им медиа остались бы недовольны даже в случае полной капитуляции России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии и приближенные к ним СМИ остались бы недовольны даже в случае полной капитуляции России в войне против Украины. Он считает, что демократы не способны признавать его заслуги независимо от геополитических последствий или реальных достижений.

«Я бы абсолютно убежден, что если бы Россия подняла руки и сказала: «Мы сдаемся, мы признаем поражение, мы капитулируем, мы отдадим Украине и США — почитаемой, уважаемой и мощной стране всех времен — Москву и Санкт-Петербург и все вокруг них на тысячу миль» фейковые СМИ и их партнеры-демократы заявили бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа, один из самых плохих дней в истории нашей страны. Но именно поэтому они — фейковые СМИ и терпящие крах радикальные демократы», — написал Трамп в своей соцсети.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может «мгновенно прекратить войну, если захочет», или может продолжать воевать. Он намекнул на отказ от Крыма и НАТО.

