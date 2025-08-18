Практика судів
Навіть якби РФ капітулювала, демократи та їх медіа все одно були б невдоволені — Трамп

17:19, 18 серпня 2025
Дональд Трамп вважає, що демократи і підконтрольні їм медіа залишилися б незадоволеними навіть у разі повної капітуляції Росії.
Навіть якби РФ капітулювала, демократи та їх медіа все одно були б невдоволені — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Демократичної партії та наближені до них ЗМІ залишилися б невдоволеними навіть у випадку повної капітуляції Росії у війні проти України. Він  вважає, що демократи не здатні визнавати його заслуги, незалежно від геополітичних наслідків чи реальних досягнень.

«Я абсолютно переконаний, що якби Росія підняла руки і сказала: «Ми здаємося, ми визнаємо поразку, ми капітулюємо, ми віддамо Україні і США — найшанованішій, найповажнішій і наймогутнішій країні всіх часів — Москву і Санкт-Петербург і все навколо них на тисячу миль», фейкові ЗМІ та їхні партнери-демократи заявили б, що це був поганий і принизливий день для Дональда Трампа, один з найгірших днів в історії нашої країни. Але саме тому вони — фейкові ЗМІ та радикальні демократи, які зазнають краху», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може «миттєво припинити війну, якщо захоче», або ж може продовжувати воювати. Він натякнув на відмову від Криму та НАТО.

