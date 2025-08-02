Командующий Нацгвардией отстранил фигурантов коррупционной схемы на закупках БПЛА и средств РЭБ — МВД

МВД начало служебное расследование после разоблачения НАБУ и САП коррупционной схемы при закупках БПЛА

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Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал недавнее разоблачение военнослужащих Национальной гвардии, подозреваемых в причастности к масштабной коррупционной схеме при закупках БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Министерство внутренних дел последовательно и принципиально противодействует коррупции на всех уровнях. Недавнее разоблачение военнослужащих Нацгвардии — это результат работы коллег-правоохранителей и доказательство того, что не может быть неприкасаемых среди нарушителей закона», — подчеркнул Клименко.

Министр сообщил, что по его поручению незамедлительно начато служебное расследование, а Командующий Нацгвардии отстранил фигурантов дела от должностей.

В то же время, по словам Клименко, важно не только реагировать на нарушения, но и внедрять системные механизмы, которые не позволят коррупции проникать внутрь системи.

С этой целью в Национальной гвардии создается Управление контроля за служебной (боевой) деятельностью. Новый орган будет работать по принципу внутренней безопасности. Уже формируется команда специалистов, прошедших отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности.

Как стало известно, антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупции, связанной с закупками беспилотников (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сотрудники НАБУ и САП провели ряд мероприятий, в ходе которых были задержаны четверо человек. Среди фигурантов дела — действующий народный депутат Украины, а также руководители районной и городской военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении народного депутата на взятке.

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