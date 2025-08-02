Практика судів
  1. В Україні

Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів корупційної схеми на закупівлях БПЛА та засобів РЕБ — МВС

17:41, 2 серпня 2025
МВС розпочало службове розслідування після викриття НАБУ та САП корупційної схеми на закупівлях БПЛА
Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів корупційної схеми на закупівлях БПЛА та засобів РЕБ — МВС
Ілюстративне зображення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував нещодавнє викриття військовослужбовців Національної гвардії, підозрюваних у причетності до масштабної корупційної схеми на закупівлях БПЛА та засобів РЕБ.

«Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії — це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону», — наголосив Клименко.

Міністр повідомив, що за його дорученням негайно розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів справи від посад.

Водночас, за словами Клименка, важливо не лише реагувати на порушення, а й впроваджувати системні запобіжники, які унеможливлять корупційні зловживання в майбутньому.

З цією метою у Національній гвардії створюється Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Новий орган працюватиме за принципом внутрішньої безпеки. Уже формується команда фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

Як стало відомо, антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупції, пов’язаної з закупівлями безпілотників (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Працівники НАБУ та САП провели низку заходів, у ході яких було затримано чотирьох осіб. Серед фігурантів справи — чинний народний депутат України, а також керівники районної та міської військових адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття народного депутата на хабарі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ МВС САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів звернулася до Кабміну щодо надання дозволу на виїзд суддям-жінкам за кордон

Наразі залишається чинною заборона виїзду за кордон жінкам-суддям та жінкам-держслужбовцям – Рада суддів звернулася до уряду з проханням переглянути її.

Сплив річного строку з дня складання повного тексту судового рішення є підставою для відмови у відкритті провадження, незалежно від причин пропуску строку на апеляційне оскарження – ВС

Винятком з цього правила є подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, та пропуск строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – Верховна Рада прийняла закон

Військовослужбовці зможуть отримати додаткову відпустку з дозволу командира військової частини – парламент прийняв закон в цілому.

Громадяни 18-24 років зможуть навчатися без відриву від військової служби – прийнято закон

«Покращуємо умови військової служби для громадян 18-24 років», – підкреслив Денис Шмигаль

Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі – Верховний Суд

Апеляційний суд зупинив провадження у справі до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування, вважаючи, що рішення у кримінальному провадженні має значення для вирішення цієї справи, але Об’єднана палати КЦС ВС не погодилася з такою позицією.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду