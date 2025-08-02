Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів корупційної схеми на закупівлях БПЛА та засобів РЕБ — МВС

МВС розпочало службове розслідування після викриття НАБУ та САП корупційної схеми на закупівлях БПЛА

Ілюстративне зображення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував нещодавнє викриття військовослужбовців Національної гвардії, підозрюваних у причетності до масштабної корупційної схеми на закупівлях БПЛА та засобів РЕБ.

«Міністерство внутрішніх справ послідовно і принципово протидіє корупції на всіх рівнях. Нещодавнє викриття військовослужбовців Нацгвардії — це результат роботи колег-правоохоронців і доказ того, що не може бути недоторканих серед порушників закону», — наголосив Клименко.

Міністр повідомив, що за його дорученням негайно розпочато службове розслідування, а Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів справи від посад.

Водночас, за словами Клименка, важливо не лише реагувати на порушення, а й впроваджувати системні запобіжники, які унеможливлять корупційні зловживання в майбутньому.

З цією метою у Національній гвардії створюється Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Новий орган працюватиме за принципом внутрішньої безпеки. Уже формується команда фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності.

Як стало відомо, антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупції, пов’язаної з закупівлями безпілотників (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Працівники НАБУ та САП провели низку заходів, у ході яких було затримано чотирьох осіб. Серед фігурантів справи — чинний народний депутат України, а також керівники районної та міської військових адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття народного депутата на хабарі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.