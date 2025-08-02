В Виннице открыли дело из-за протеста возле ТЦК: полиция расследует попытку захвата госучреждения

На данный момент задержаны пятеро человек.

Источник фото: Общественное Винница

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Винницкой области открыла уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа — около 80 человек, в том числе представители общественной организации, прибыли к территориальному центру комплектования (ТЦК) с требованием освободить мужчину, которого доставили как разыскиваемого за уклонение от военной службы.

По данным правоохранителей, часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Для восстановления порядка полиция применила спецсредства, говорится в заявлении.

Дело расследуется по ст. 341 Уголовного кодекса Украины — «захват государственных или общественных зданий или сооружений». Пятеро человек в возрасте от 21 до 33 лет, которых считают причастными к инциденту, были задержаны в процессуальном порядке.

Также Винницкий ТЦК прокомментировал стычки возле «Локомотива».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.