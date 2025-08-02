У Вінниці відкрили справу через протест біля ТЦК: поліція розслідує спробу захоплення держустанови

Наразі затримано п’ятьох осіб.

Джерело фото: Суспільне Вінниця

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Поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи. Інцидент стався у ніч із 1 на 2 серпня — близько 80 осіб, зокрема представники громадської організації, прибули до територіального центру комплектування (ТЦК) з вимогою звільнити чоловіка, якого доставили як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби.

За даними правоохоронців, частина людей пошкодила ворота та проникла на територію об’єкта. Для відновлення порядку поліція застосувала спецзасоби, йдеться у заяві.

Справу розслідують за ст. 341 Кримінального кодексу України — «захоплення державних або громадських будівель чи споруд». П’ятьох осіб віком від 21 до 33 років, яких вважають причетними до інциденту, затримали у процесуальному порядку.

Також Вінницький ТЦК прокоментував сутички біля «Локомотиву».

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