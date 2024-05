Ломаченко нокаутував Камбососа та повернув статус чемпіона світу в легкій вазі

Український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Бій в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді – Ломаченко нокаутував суперника.

Загалом українець завдав 175 ударів (36,5% з яких були влучними), проти 40 ударів (10,8%) у Джорджа.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV