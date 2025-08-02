Арахамія заявив, що членство Олексія Кузнєцова у фракції «Слуга народу» призупинили на фоні заяв НАБУ та САП

Давид Арахамія заявив, що членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції призупинили, бо антикорупційні органи викрили масштабну схему з розкрадання коштів на закупівлях БПЛА та РЕБ.

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Як стало відомо, антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупції, пов’язаної з закупівлями безпілотників (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Згодом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував викриття НАБУ та САП. За його словами, народним депутатом, якого викрили, був Олексій Кузнєцов.

Відтак, Арахамія заявив, що фракція повністю підтримує дії антикорупційних органів та сприяє розслідуванню.

«Фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції», — зазначив Арахамія.

Політик заявив, що на час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено.

«Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад», — вказав Арахамія.

Працівники НАБУ та САП провели низку заходів, у ході яких було затримано чотирьох осіб. Серед фігурантів справи — чинний народний депутат України, а також керівники районної та міської військових адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття народного депутата на хабарі.

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