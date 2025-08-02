Арахамия заявил, что членство Алексея Кузнецова во фракции «Слуга народа» приостановили на фоне заявлений НАБУ и САП

Давид Арахамия заявил, что членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции приостановили, поскольку антикоррупционные органы разоблачили масштабную схему хищения средств при закупках БПЛА и РЭБ.

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Как стало известно, антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупции, связанной с закупками беспилотников (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Впоследствии глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал действия НАБУ и САП. По его словам, разоблаченным народным депутатом оказался Алексей Кузнецов.

Арахамия отметил, что фракция полностью поддерживает действия антикоррупционных органов и содействует расследованию.

«Фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции», — заявил Арахамия.

Политик также сообщил, что на время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено.

«Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей», — подчеркнул Арахамия.

Сотрудники НАБУ и САП провели ряд мероприятий, в ходе которых были задержаны четверо человек. Среди фигурантов дела — действующий народный депутат Украины, а также руководители районной и городской военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении народного депутата на взятке.

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