В Украине хотят упростить налогообложение арендодателей и снизить для них налоговую ставку

Разработанный законопроект предусматривает упрощение механизма налогообложения доходов, полученных от сдачи жилья в аренду, а также значительное снижение налоговой ставки для арендодателей.

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Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что инициирует законопроект по детенизации рынка аренды жилья.

Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс. Его цель — вывести из тени рынок аренды жилья.

Документ предусматривает упрощение механизма налогообложения доходов от сдачи жилья в аренду, а также значительное снижение налоговой ставки для арендодателей. Особое внимание уделено поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): в случае сдачи жилья таким лицам законопроектом предусмотрено освобождение арендодателя от уплаты налога и от обязанности подачи декларации.

По данным Государственной налоговой службы, в течение 2024 года лишь 900 граждан задекларировали более 16 миллионов гривен дохода от аренды жилья — это менее 3 миллионов грн налога в бюджет. Причины — высокая налоговая нагрузка, сложность процедур и отсутствие стимулов для легализации арендных отношений.

Также эти изменения позволят упростить предоставление государственной помощи внутренне перемещенным лицам при аренде жилья.

Разработанный законопроект направлен на:

▪️ создание понятной и удобной модели налогообложения для арендодателей;

▪️ повышение экономической привлекательности официальной аренды жилья;

▪️ защиту прав переселенцев, арендаторов жилья, через прозрачные договоры;

▪️ обеспечение роста поступлений в бюджет за счет добровольного декларирования.

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