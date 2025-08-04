Частный исполнитель не является участником процедуры урегулирования задолженности и не может определять ее результаты — Верховный Суд

Верховный Суд постановил, что частный исполнитель не является участником процедуры урегулирования задолженности между сторонами и не уполномочен определять ее результаты и ход проведения.

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Самостоятельная оценка частным исполнителем того, какая часть задолженности включается в урегулирование, по сути является выходом за пределы его полномочий и вмешательством в сферу компетенции других органов. Такое поведение противоречит не только положениям Закона Украины «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа», но и общим принципам исполнительного производства, которые предусматривают обязательность соблюдения четко установленного порядка и границ полномочий.

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 20.05.2025 по делу № 917/704/23 отменено определение Хозяйственного суда Полтавской области от 08.04.2025 об отказе в удовлетворении жалобы Общества на действия частного исполнителя и принято новое решение об удовлетворении жалобы.

Апелляционный суд, установив, что Общество включено в Реестр предприятий, участвующих в процедуре урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа, а также установив наличие оснований для приостановления совершения исполнительных действий согласно п. 15 ч. 1 ст. 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве», пришел к выводу об обоснованности жалобы Общества на бездействие частного исполнителя и ее удовлетворении в полном объеме.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении от 24.07.2025 по делу № 917/704/23 согласился с выводом апелляционного хозяйственного суда о том, что частный исполнитель, не являющийся участником процедуры урегулирования задолженности между сторонами и не уполномоченный определять ее результаты и ход проведения, установив, что Общество включено в реестр предприятий, участвующих в процедуре урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа на основании соответствующего постановления НКРЭКУ, а также то, что задолженность по приказу Хозяйственного суда Полтавской области от 21.05.2024 по делу № 917/704/23, в отношении которой должником принимаются меры по урегулированию согласно Закону Украины «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа», обязан был приостановить совершение исполнительных действий в исполнительном производстве по исполнению этого приказа на основании п. 15 ч. 1 ст. 34 указанного Закона (за исключением расходов на уплату судебного сбора), а также согласно ч. 4 ст. 35 этого Закона — снять арест с имущества и денежных средств должника.

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