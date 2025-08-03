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В Україні хочуть спростити оподаткування орендодавців та знизити для них ставку податку

20:49, 3 серпня 2025
Розроблений законопроект передбачає спрощення механізму оподаткування доходів, отриманих від здачі житла в оренду, а також значне зниження ставки податку для орендодавців
В Україні хочуть спростити оподаткування орендодавців та знизити для них ставку податку
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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що ініціює законопроект щодо детінізації ринку оренди житла.

Законопроект передбачає зміни до Податкового кодексу. Його мета – вивести з тіні ринок оренди житла.

Документ передбачає спрощення механізму оподаткування доходів, отриманих від здачі житла в оренду, а також значне зниження ставки податку для орендодавців. Особливий акцент зроблено на підтримці внутрішньо переміщених осіб – у разі здачі житла ВПО законопроєктом передбачено звільнення орендодавця від сплати податку та обов'язку подачі декларації.

За даними Державної податкової служби, протягом 2024 року лише 900 громадян задекларували понад 16 мільйонів гривень доходу від здачі житла в оренду – це менше ніж 3 млн грн податку до бюджету. Причини – високе податкове навантаження, складність процедур та відсутність стимулів для легалізації орендних відносин.

Також ці зміни дозволять спростити надання допомоги державою для внутрішньо переміщених осіб при оренді житла.

Розроблений законопроект має на меті:

▪️ створити зрозумілу та зручну модель оподаткування для орендодавців;

▪️ зробити офіційну оренду житла більш економічно вигідною;

▪️ захистити права переселенців, які орендують житло, через прозорі договори;

▪️ забезпечити зростання надходжень до бюджету за рахунок добровільного декларування.

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Верховна Рада України законопроект

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