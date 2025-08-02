У Києві взялися за водіїв, які зупиняютьсся на смузі громадського транспорту — фото

Патрульна поліція активізувала контроль за порушниками ПДР.

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Патрульна поліція Києва штрафує порушників правил дорожнього руху в столиці, зокрема щодо зупинки та стоянки на смузі громадського транспорту. За словами поліції, щодня фіксуються порушення — водії ігнорують вимоги знаку 5.11 та блокують рух громадського транспорту.

«Ми оперативно реагуємо на порушення та притягаємо до відповідальності водіїв, які нехтують ПДР», — повідомляють у поліції.

Згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

За це передбачено адміністративну відповідальність — штраф у розмірі 680 гривень.

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