На Миколаївщині у ДТП перекинувся рейсовий мікроавтобус – є загиблі

На Миколаївщині перекинувся рейсовий мікроавтобус: у салоні перебували 18 осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Баштанському районі у Миколаївській області вночі 31 серпня сталася трагедія за участі рейсового мікроавтобуса. Близько 02:00 на перетині автодороги Н-11 «Дніпро – Миколаїв» та залізничної колії між селищами Новий Буг і Казанка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Volkswagen Crafter, який здійснював регулярні пасажирські перевезення.

На фото поліції видно, що транспорт перекинувся.

У салоні перебували 18 осіб. За попередніми даними, на місці події загинули 17-річна дівчина та чоловік літнього віку, ще одна 66-річна пасажирка померла у лікарні. Решту пасажирів, серед яких були й діти, госпіталізували для обстеження.

На місці працюють слідчі поліції, які з’ясовують усі обставини та причини аварії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.