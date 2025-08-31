На Николаевщине в ДТП перевернулся рейсовый микроавтобус – есть погибшие

В Николаевской области перевернулся рейсовый микроавтобус: в салоне находились 18 человек.

В Баштанском районе Николаевской области ночью 31 августа произошла трагедия с участием рейсового микроавтобуса. Около 02:00 на пересечении автодороги Н-11 «Днепр – Николаев» и железнодорожного переезда между поселками Новый Буг и Казанка произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Volkswagen Crafter, который выполнял регулярные пассажирские перевозки.

На фото полиции видно, что транспорт перевернулся.

В салоне находились 18 человек. По предварительным данным, на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и мужчина пожилого возраста, еще одна 66-летняя пассажирка скончалась в больнице. Остальных пассажиров, среди которых были и дети, госпитализировали для обследования.

На месте работают следователи полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

