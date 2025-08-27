«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Кам’янець-Подільський районний суд Хмельницької області розглянув справу стосовно водія, якого патрульні поліцейські звинуватили у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, вранці 23 липня 2025 року місцевий мешканець Олег М. разом з дружиною їхали на роботу. За кермом автомобіля «ВАЗ 2107» при цьому знаходилися дружина Олега М.

Під час руху через селище Жванець у автомобіля лопнуло колесо. Коли автомобіль зупинився, Олег М. вийшов з автомобіля, щоб подивитися, що сталося з автомобілем.

Зрозумівши, що колесо все ж таки пробите, а запасного колеса немає, то Олег М. подзвонив керівнику підприємства, де він працює, та повідомив, що змушений запізнитися на роботу.

Поки Олег М. разом з дружиною думали, як виходити з ситуації, у селище Жванець приїхала група оповіщення військовозобов’язаних з числа працівників поліції і військовослужбовців ТЦК та СП.

Побачивши на узбіччі автомобіль ВАЗ, група оповіщення під’їхала до Олега М.

Однак під час перевірки військових облікових даних з’ясувалося, що Олег М. має відстрочку від мобілізації.

Тоді поліцейські і військовослужбовці ТЦК почали погрожувати Олегу М., що все одно можуть забрати його в ТЦК та змусити там підписати контракт для проходження військової служби.

У підсумку поліцейські зробили Олегу М. «цікаву» пропозицію – або бути доставленим до ТЦК, або визнати керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. При цьому поліцейські розповіли Олегу М., що ніякого реального покарання за визнання ним факту вживання алкоголю за кермом не буде.

Олег М. обрав другий «варіант» та під диктовку написав в протоколі те, що від нього вимагали поліцейські.

В судовому засіданні на користь Олега М. «зіграв» відеозапис з нагрудної камери поліцейського.

З’ясувалося, що автомобіль ВАЗ дійсно нікуди не їхав, а стояв на узбіччі дороги, коли до нього під’їхали поліцейські. При цьому Олег М. дійсно перебував біля автомобіля, а не за кермом ВАЗ.

Відтак суд звернув увагу, що реальних підстав у поліцейських для проведення огляду Олега М. на стан алкогольного сп’яніння не було.

Крім того, на відеозапис потрапила і частина розмови Олега М. з поліцейським, під час якої громадянин запитав, що йому потрібно зробити, щоб його залишили у спокої.

У зв’язку з цим, суд зазначив, що працівники поліції реально не встановили сам факт керування автомобілем у стані сп’яніння, а відтак усі подальші вимоги поліцейських носять неправомірний характер.

Пояснення Олега М., які були зазначені ним в протоколі, суд оцінив критично, оскільки вони були надані під тиском працівників поліції.

У підсумку 15 серпня Кам’янець-Подільський райсуд закрив справу про адміністративне правопорушення стосовно Олега М. у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

