«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к водителю сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что водитель признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Каменец-Подольский районный суд Хмельницкой области рассмотрел дело в отношении водителя, которого патрульные полицейские обвинили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях).

Как говорится в материалах дела об административном правонарушении, утром 23 июля 2025 года местный житель Олег М. вместе с супругой ехали на работу. За рулем автомобиля "ВАЗ 2107" при этом находились супруга Олега М.

При движении через поселок Жванец у автомобиля лопнуло колесо. Когда автомобиль остановился, Олег М. вышел из автомобиля, чтобы посмотреть, что произошло с автомобилем.

Осознав, что колесо все же пробито, а запасного колеса нет, Олег М. позвонил руководителю предприятия, где он работает, и сообщил, что вынужденно опоздает на работу.

Пока Олег М. вместе с супругой думали, как выходить из ситуации, в поселок Жванец приехала группа оповещения военнообязанных из числа сотрудников полиции и военнослужащих ТЦК и СП.

Увидев на обочине автомобиль ВАЗ, группа оповещения подъехала к Олегу М.

Однако во время проверки военных учетных данных выяснилось, что у Олега М. есть отсрочка от мобилизации.

Тогда полицейские и военнослужащие ТЦК начали угрожать Олегу М., что все равно могут забрать его в ТЦК и заставить там подписать контракт для прохождения военной службы.

В итоге полицейские сделали Олегу М. «интересное» предложение – либо быть доставленным в ТЦК, либо признать управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом полицейские рассказали Олегу М., что никакого реального наказания за признание им факта употребления алкоголя за рулем не будет.

Олег М. выбрал второй «вариант» и под диктовку написал в протоколе то, что от него требовали полицейские.

Но в судебном заседании в пользу Олега М. «сыграла» видеозапись с нагрудной камеры полицейского.

Выяснилось, что автомобиль ВАЗ действительно никуда не ехал, а стоял на обочине дороги, когда к нему подъехали полицейские. При этом Олег М. действительно находился у автомобиля, а не за рулем ВАЗ.

Следовательно, суд обратил внимание, что реальных оснований у полицейских для проведения освидетельствования Олега М. на состояние алкогольного опьянения не было.

Кроме того, на видеозапись попала и часть разговора Олега М. с полицейским, во время которого гражданин спросил, что ему нужно сделать, чтобы его оставили в покое.

В связи с этим, суд отметил, что работники полиции реально не установили сам факт управления автомобилем в состоянии опьянения, а все дальнейшие требования полицейских носят неправомерный характер.

Пояснения Олега М., которые были указаны в протоколе, суд оценил критически, поскольку они были даны под давлением работников полиции.

В результате 15 августа Каменец-Подольский райсуд закрыл дело об административном правонарушении в отношении Олега М. в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

