Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає військовий обов’язок і для жінок

Фрідріх Мерц заявив: якщо добровільна модель не спрацює, країна може повернути військовий обов’язок — і для жінок теж.

Джерело фото: Juliane Sonntag / Imago Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що у випадку провалу нової моделі добровільного військового вишколу може постати потреба у відновленні військового обов’язку, який поширюватиметься і на жінок. Про це він сказав в інтерв’ю французькому телеканалу TF1, пише німецьке видання zdfheute.

«Якщо добровільної моделі виявиться недостатньо, тоді доведеться створити механізм для повернення до військового обов’язку», — зазначив канцлер. Він визнав, що це буде складним процесом, адже нинішня Конституція Німеччини не дозволяє залучати жінок до військової служби.

Мерц також назвав призупинення військового обов’язку у 2011 році «помилкою» та підкреслив, що нинішня загроза з боку Росії вимагає переосмислення оборонної політики. «Йдеться не лише про Україну. Путін хоче відновити Радянський Союз. Йдеться про дестабілізацію нашої демократії, і проти цього ми повинні захищатися», — сказав він.

Канцлер висловив скепсис щодо можливості діалогу з Кремлем найближчим часом і підтвердив, що Німеччина залишиться під ядерним захистом США. Водночас він заявив про готовність обговорити пропозицію Франції щодо ядерної участі, але без створення «додаткових залежностей».

Наразі військовий обов’язок у Німеччині призупинено, а новий законопроект уряду передбачає збільшення чисельності Бундесверу з 182 тис. до 260 тис. військовослужбовців переважно завдяки добровільцям. Але у Німеччині сумніваються, що цих показників можна досягти без відновлення обов’язкової служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.