Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает воинскую обязанность и для женщин

Фридрих Мерц заявил: если добровольная модель не сработает, страна может вернуть воинскую обязанность — и для женщин тоже.

Источник фото: Juliane Sonntag / Imago Images

Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что в случае провала новой модели добровольной военной подготовки может возникнуть необходимость в восстановлении воинской обязанности, которая будет распространяться и на женщин. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу TF1, пишет немецкое издание zdfheute.

«Если добровольной модели окажется недостаточно, тогда придется создать механизм для возвращения к воинской обязанности», — подчеркнул канцлер. Он признал, что это будет сложным процессом, поскольку нынешняя Конституция Германии не позволяет привлекать женщин к военной службе.

Мерц также назвал приостановку воинской обязанности в 2011 году «ошибкой» и подчеркнул, что нынешняя угроза со стороны России требует переосмысления оборонной политики. «Речь идет не только об Украине. Путин хочет восстановить Советский Союз. Речь идет о дестабилизации нашей демократии, и против этого мы должны защищаться», — сказал он.

Канцлер выразил скепсис относительно возможности диалога с Кремлем в ближайшее время и подтвердил, что Германия останется под ядерной защитой США. В то же время он заявил о готовности обсудить предложение Франции относительно ядерного участия, но без создания «дополнительных зависимостей».

В настоящее время воинская обязанность в Германии приостановлена, а новый законопроект правительства предусматривает увеличение численности Бундесвера с 182 тыс. до 260 тыс. военнослужащих в основном за счет добровольцев. Однако в Германии сомневаются, что этих показателей можно достичь без восстановления обязательной службы.

