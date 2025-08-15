Депутаты давят на канцлера Германии Мерца по вопросу введения обязательной военной службы

Депутаты хотят, чтобы все мужчины призывного возраста регистрировались и проходили проверку, но на службу будет призвано лишь ограниченное количество военнослужащих, а женщины смогут стать добровольцами.

В Германии депутаты хотят обсудить вопрос о том, должны ли усилия страны по увеличению численности своей армии включать вариант обязательной военной службы, пишет Politico.

В настоящее время Консервативные христианские демократы спорят с левоцентристской Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в рамках правящей коалиции о форме нового закона о военном призыве — Закона о модернизации военной службы, который должен быть представлен 27 августа.

Издание отмечает, что пока канцлер Фридрих Мерц держится в стороне, но некоторые старшие христианские демократы надеются втянуть его в процесс.

Законопроект является попыткой министра обороны Бориса Писториуса решить хроническую нехватку личного состава бундесвера без полного восстановления обязательного призыва, который Германия приостановила в 2011 году.

Согласно предложению, все мужчины призывного возраста должны будут зарегистрироваться и пройти процесс отбора, но на службу будут вызывать только целевое количество человек. Женщины смогут служить добровольно.

Правительство надеется ежегодно привлекать около 5 000 дополнительных добровольцев со сроком службы до 23 месяцев. Важно, что обязательная служба будет вводиться только в случае, если парламент примет это отдельным решением.

Чего хотят депутаты

Однако Христианские демократы хотят, чтобы закон пошел дальше, введя обязательный год службы, который включал бы военную службу как один из вариантов наряду с альтернативами — работой в больницах или школах.

Они также отвергают идею требования парламентского голосования для введения призыва в кризисной ситуации, что предусмотрено законопроектом.

«Если призыв активируется только во время обострения военного кризиса, он становится инструментом реагирования, а не сдерживания», — сказал руководитель направления внешней и оборонной политики консерваторов Норберт Реттген в комментарии WELT. — «Это будет слишком поздно, утратит поддержку общества и не выполнит своей настоящей цели. Чего может достичь призывник, когда кризис уже наступил?»

В последнюю неделю июля старшие представители обеих фракций коалиции провели закрытую встречу, чтобы «прощупать почву» по поводу изменения формулировок в законопроекте. По словам двух участников с консервативной стороны, Писториус выразил раздражение давлением христианских демократов изменить законопроект, решительно отверг их идеи и защитил положение о «триггере» Бундестага.

По словам Шварца, позиция СДПГ основывается на принципе, что бундесвер является «парламентской армией» — то есть решение о введении обязательной службы должен принимать парламент, а не исполнительная власть.

«Это решение должен принимать парламент», — сказал Шварц. — «Если цели не достигаются, а уровень угрозы высок, тогда парламент должен решить и, при необходимости, усилить закон».

Добровольцы, по его словам, с большей вероятностью завершат обучение и обязуются на более долгую службу. «Если начать с принуждения, вы создаете сопротивление», — добавил он. Цель, подчеркнул он, заключается в том, чтобы сделать службу «настолько привлекательной, чтобы мы достигли своих целей без обязательной службы».

Рычаги влияния

Неофициально консерваторы ищут другие рычаги влияния для изменения законопроекта. Два осведомленных о переговорах в парламенте источника сообщили, что Реттген отправил электронное письмо главе ведомства федерального канцлера Торстену Фраю, правой руке Мерца, чтобы изложить требования фракции по военной службе.

Сжатые сроки означают, что если прорыва не будет до 27 августа, единственным шансом консерваторов переписать законопроект станет работа в Бундестаге осенью. Тогда законопроект проходит несколько чтений и обсуждений в комитетах, что дает депутатам возможность вносить изменения перед финальным голосованием.

