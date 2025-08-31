Зеленський анонсував удари вглиб Росії: заплановані нові діпстрайки

Президент повідомив про підготовку нових «діпстрайків».

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових «діпстрайків» по території РФ. Про це він заявив після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Глава держави наголосив, що найбільші бої тривають на Покровському напрямку, де російські війська зосереджують зусилля, але й несуть найбільші втрати. За його словами, лише з початку року РФ втратила понад 290 тисяч убитими та пораненими, більшість із них — на Донеччині, не досягнувши жодної стратегічної цілі.

Також у штабі проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку, а також у прикордонних районах Сумщини та Харківщини.

«Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки», — підкреслив Зеленський.

