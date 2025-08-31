Зеленский анонсировал удары вглубь России: запланированы новые дипстрайки

Президент сообщил о подготовке новых «дипстрайков».

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых «дипстрайков» по территории РФ. Об этом он заявил после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава государства отметил, что самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где российские войска концентрируют усилия, но несут наибольшие потери. По его словам, только с начала года РФ потеряла более 290 тысяч убитыми и ранеными, большинство из них — на Донетчине, не достигнув ни одной стратегической цели.

Также в штабе проанализировали ситуацию на Запорожском направлении, а также в приграничных районах Сумщины и Харьковщины.

«Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланированы и новые дипстрайки», — подчеркнул Зеленский.

