У Німеччині введуть санкції для ледарів: пропустив зустріч у центрі зайнятості — втратиш до 30% виплати

Водночас виплати для шукачів притулку зростуть на 14 євро — до 455 євро щомісяця.

Джерело фото: Jens Kalaene/dpa

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Німеччини планує заморозити розмір доходів громадян на наступний рік. Як повідомляє BILD, міністерство праці підготувало документ, згідно з яким 5,6 млн отримувачів виплат не отримають підвищення у 2025 році.

Це означає, що самотня особа, як і зараз, отримуватиме 563 євро на місяць. Для дітей суми залишаться такими:

357 євро (0–6 років),

390 євро (7–14 років),

471 євро (15–18 років).

Рішення обґрунтовується тим, що після різкого зростання інфляції у 2024 році, коли стандартна ставка підвищилася на 61 євро, темпи зростання цін суттєво сповільнилися. Виплати, за підрахунками, зараз вищі від необхідного рівня, проте уряд не має права їх зменшувати. Тож обрали варіант нульового підвищення.

Водночас виплати для шукачів притулку зростуть на 14 євро — до 455 євро щомісяця.

Крім того, міністр праці Барбель Бас анонсувала жорсткіші санкції для отримувачів виплат, які без поважних причин не з’являються на зустрічі у центрах зайнятості чи відмовляються від запропонованої роботи. За новими правилами, виплати можуть скорочуватися одразу на 30%, а у випадку повторної відмови від працевлаштування — навіть повністю припинятися.

Бас наголосила, що головна мета реформи — стимулювати людей активніше шукати роботу:

«Ми пропонуємо сильнішу підтримку на шляху до працевлаштування, але тим, хто не бере участі, життя стане значно складнішим».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.