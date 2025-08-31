Практика судов
В Германии введут санкции для бездельников: пропустил встречу в центре занятости — потеряешь до 30% выплаты

12:25, 31 августа 2025
В то же время выплаты для соискателей убежища вырастут на 14 евро — до 455 евро ежемесячно.
В то же время выплаты для соискателей убежища вырастут на 14 евро — до 455 евро ежемесячно.
Источник фото: Jens Kalaene/dpa
Правительство Германии планирует заморозить размер гражданского дохода на следующий год. Как сообщает BILD, министерство труда подготовило документ, согласно которому 5,6 млн получателей выплат не получат повышения в 2025 году.

Это означает, что одинокий человек, как и сейчас, будет получать 563 евро в месяц. Для детей суммы останутся такими:

  • 357 евро (0–6 лет),
  • 390 евро (7–14 лет),
  • 471 евро (15–18 лет).

Решение обосновывается тем, что после резкого роста инфляции в 2024 году, когда стандартная ставка повысилась на 61 евро, темпы роста цен существенно замедлились. Выплаты, по подсчетам, сейчас выше необходимого уровня, однако правительство не имеет права их уменьшать. Поэтому выбран вариант нулевого повышения.

В то же время выплаты для соискателей убежища вырастут на 14 евро — до 455 евро ежемесячно.

Кроме того, министр труда Барбель Бас анонсировала более жесткие санкции для получателей выплат, которые без уважительных причин не приходят на встречи в центрах занятости или отказываются от предложенной работы. По новым правилам, выплаты могут сокращаться сразу на 30%, а в случае повторного отказа от трудоустройства — даже полностью прекращаться.

Бас подчеркнула, что главная цель реформы — стимулировать людей активнее искать работу:

«Мы предлагаем более сильную поддержку на пути к трудоустройству, но тем, кто не участвует, жизнь станет значительно сложнее».

