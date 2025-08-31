«Ніщо не може зупинити те, що наближається», – Трамп зробив загадковий допис

Дональд Трамп заявив, що «світ скоро зрозуміє», але не уточнив що.

Президент США Дональд Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social загадкове повідомлення:

«Світ скоро зрозуміє. Ніщо не може зупинити те, що наближається».

Жодних уточнень політик не надав, що викликало хвилю обговорень.

Напередодні у соціальних мережах X, Google і TikTok активно поширювали чутки про смерть президента США Дональда Трампа, хоча жодних офіційних підтверджень цьому не було. Фраза «Трамп мертвий» стала трендом, викликавши хвилю спекуляцій через кількаденну відсутність 79-річного глави Білого дому в публічному просторі.

А так як, за інформацією джерел, на вихідні у Трампа не було заплановано жодних публічних заходів, включно з його улюбленою грою в гольф, що лише посилило дискусії.

