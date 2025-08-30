«Трамп мертвий» – у TikTok, X та Google розганяють чутки про смерть президента США

Чутки про смерть Трампа поширилися після коментаря віцепрезидента Венса про готовність стати президентом, раптом щось трапиться з Трампом.

У соціальних мережах X, Google і TikTok активно поширюються чутки про смерть президента США Дональда Трампа, хоча жодних офіційних підтверджень цьому немає. Фраза «Трамп мертвий» стала трендом, викликавши хвилю спекуляцій через кількаденну відсутність 79-річного глави Білого дому в публічному просторі. За інформацією джерел, на вихідні у Трампа не заплановано жодних публічних заходів, включно з його улюбленою грою в гольф, що лише посилило дискусії. Про це пише The Economic Times.

Причиною зростання чуток стала не лише відсутність президента, а й нещодавні коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса: «Так, жахливі трагедії трапляються. Я впевнений, що президент чудово почувається і відпрацює до кінця свого терміну. Але якщо, не дай Бог, трапиться жахлива трагедія, я не можу придумати кращого навчання, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів».

Ці висловлювання, поєднані з культурними алюзіями, такими як «пророцтва» з мультсеріалу «Сімпсони», створили ідеальні умови для спекулятивної бурі в соцмережах. Варто зазначити, що це не перший випадок, коли в інтернеті поширюються чутки про смерть Трампа – подібне вже відбувалося у 2023 році.

