Віцепрезидент США Джей Ді Венс готовий замінити Дональда Трампа в разі необхідності

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий виконувати обов’язки президента Дональда Трампа, якщо з останнім щось станеться. Про це він розповів в інтерв’ю виданню USA Today.

Відповідаючи на запитання про готовність узяти на себе роль глави держави, Венс зазначив, що за останні 200 днів отримав значний досвід роботи на посаді віцепрезидента. «Так, трапляються жахливі трагедії. Але я впевнений, що президент США в хорошій формі, дослужить до кінця свого терміну і зробить великі речі для американського народу», – підкреслив він.

Водночас Венс наголосив на міцному здоров’ї та високій енергійності Дональда Трампа, зазначивши, що президент працює довше за всіх у Білому домі. «Якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів», – заявив віцепрезидент.

Проте він додав: «Якщо, не дай Боже, станеться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого досвіду підготовки, ніж той, який я отримав за останні 200 днів».

На момент завершення другого президентського терміну Дональду Трампу виповниться 82 роки, що зробить його найстарішим президентом в історії Сполучених Штатів.

