Вице-президент США Джей Ди Венс готов заменить Дональда Трампа в случае необходимости

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что готов исполнять обязанности президента Дональда Трампа, если с последним что-то случится. Об этом он рассказал в интервью изданию USA Today.

Отвечая на вопрос о готовности взять на себя роль главы государства, Венс отметил, что за последние 200 дней получил значительный опыт работы в должности вице-президента. «Да, случаются ужасные трагедии. Но я уверен, что президент США в хорошей форме, дослужит до конца своего срока и сделает большие вещи для американского народа», — подчеркнул он.

В то же время Венс отметил крепкое здоровье и высокую энергичность Дональда Трампа, отметив, что президент работает дольше всех в Белом доме. «Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить лучшего обучения на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней», – заявил вице-президент.

На момент завершения второго президентского срока Дональду Трампу исполнится 82 года, что сделает его самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов.

