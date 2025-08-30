«Трамп мертв» – в TikTok, X и Google распространяют слухи о смерти президента США

Слухи о смерти Трампа распространились после комментария вице-президента Венса о готовности стать президентом, если что-то случится с Трампом.

В социальных сетях X, Google и TikTok активно распространяются слухи о смерти президента США Дональда Трампа, хотя никаких официальных подтверждений этому нет. Фраза «Трамп мертв» стала трендом, вызвав волну спекуляций из-за нескольких дней отсутствия 79-летнего главы Белого дома в публичном пространстве. По информации источников, на выходные у Трампа не запланировано никаких публичных мероприятий, включая его любимую игру в гольф, что только усилило дискуссии. Об этом пишет The Economic Times.

Причиной роста слухов стало не только отсутствие президента, но и недавние комментарии вице-президента США Джей Ди Венса: «Да, ужасные трагедии случаются. Я уверен, что президент прекрасно себя чувствует и отработает до конца своего срока. Но если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу придумать лучшего обучения, чем то, которое я получил за последние 200 дней».

Эти высказывания, соединенные с культурными аллюзиями, такими как «пророчества» из мультсериала «Симпсоны», создали идеальные условия для спекулятивной бури в соцсетях. Стоит отметить, что это не первый случай, когда в интернете распространяются слухи о смерти Трампа — подобное уже происходило в 2023 году.

