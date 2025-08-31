«Ничто не может остановить то, что приближается», – Трамп сделал загадочный пост

«Мир скоро поймет», но Дональд Трамп не уточнил, что.

Президент США Дональд Трамп репостнул в собственной соцсети загадочное сообщение:

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что приближается».

ИИ-картинку опубликовал пользователь X, которая содержала соответствующую надпись.

Никаких уточнений политик не дал, что вызвало волну обсуждений.

Накануне в социальных сетях X, Google и TikTok активно распространялись слухи о смерти президента США Дональда Трампа, хотя никаких официальных подтверждений этому не было. Фраза «Трамп мертв» стала трендом, вызвав волну спекуляций из-за нескольких дней отсутствия 79-летнего главы Белого дома в публичном пространстве.

А так как, по информации источников, на выходные у Трампа не было запланировано никаких публичных мероприятий, включая его любимую игру в гольф, это лишь усилило дискуссии.

