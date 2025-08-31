Практика судов
  1. В мире

«Ничто не может остановить то, что приближается», – Трамп сделал загадочный пост

10:53, 31 августа 2025
«Мир скоро поймет», но Дональд Трамп не уточнил, что.
«Ничто не может остановить то, что приближается», – Трамп сделал загадочный пост
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп репостнул в собственной соцсети загадочное сообщение:

«Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что приближается».

ИИ-картинку опубликовал пользователь X, которая содержала соответствующую надпись.

Никаких уточнений политик не дал, что вызвало волну обсуждений.

Накануне в социальных сетях X, Google и TikTok активно распространялись слухи о смерти президента США Дональда Трампа, хотя никаких официальных подтверждений этому не было. Фраза «Трамп мертв» стала трендом, вызвав волну спекуляций из-за нескольких дней отсутствия 79-летнего главы Белого дома в публичном пространстве.

А так как, по информации источников, на выходные у Трампа не было запланировано никаких публичных мероприятий, включая его любимую игру в гольф, это лишь усилило дискуссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду