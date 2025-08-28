Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

За погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна, якщо така вчинена цивільною особою, пропонується передбачити відповідальність до 5 років позбавлення волі. А за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його родичів, пропонують карати «кримінальним» штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до 3 років.

Відповідний законопроект 13384-1 рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Ініціаторами виступила група депутатів на чолі з головою цього комітету Сергієм Іонушасом.

А саме, пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 345-2 «Погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності».

Відповідно до неї:

- Образа честі і гідності військовослужбовця чи його близьких родичів, у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, а також виготовлення з метою поширення та/або поширення матеріалів, які містять таку образу, - карається штрафом від 17 000 грн до 68 000 грн або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин або пробаційним наглядом на строк до 3-х років, або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років.

- Погроза військовослужбовцю чи його близьким родичам вбивством, насильством або знищенням майна, у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, – карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі від 3 до 5 років.

- Умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, – карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

- Умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Передбачено, що суб’єктом кримінальних правопорушень, визначених цією статтею, не є військовослужбовці, а також військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, які несуть відповідальність за вчинення військових кримінальних правопорушень, передбачених розділом XIX Особливої частини КК.

Тобто, відповідальність за новою статтею, яку пропонують увести народні депутати, буде наставати для цивільних осіб.

Як пояснюють автори, у Кримінальному кодексі вже є стаття 435-1 про кримінальну відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю, якою КК було доповнено законом від 3 березня 2022 року №2110-IX.

Однак наразі відповідальність за цією статтею мають нести виключно спеціальні суб’єкти – військовослужбовці, адже дана норма знаходиться у відповідному розділі КК, який містить норми про військові злочини.

В той же час, на думку депутатів, сфера застосування положень ст. 435-1 КК «невиправдано звужена, оскільки в більшості випадків суб’єктами, які вчиняють образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, є саме цивільні особи, а не військовослужбовці».

Отже, ініціатори законопроекту пропонують внести відповідну нову статтю, де суб’єктом відповідальності вже будуть саме цивільні.

Автор: Наталя Мамченко

