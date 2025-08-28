Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

За угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества, если она совершена гражданским лицом, предлагается предусмотреть ответственность до 5 лет лишения свободы. А за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его родственников, предлагают наказывать «уголовным» штрафом, общественными работами или ограничением свободы до 3 лет.
Соответствующий законопроект 13384-1 рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем этого комитета Сергеем Ионушасом.
А именно, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 345-2 «Угроза или насилие в отношении военнослужащего и оскорбление его чести и достоинства».
В соответствии с ней:
Предусмотрено, что субъектом уголовных правонарушений, определенных этой статьей, не являются военнослужащие, а также военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, которые несут ответственность за совершение военных уголовных правонарушений, предусмотренных разделом XIX Особенной части УК.
То есть, ответственность по новой статье, которую предлагают ввести народные депутаты, будет наступать для гражданских лиц.
Как объясняют авторы, в Уголовном кодексе уже есть статья 435-1 об уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозу военнослужащему, которой УК был дополнен законом от 3 марта 2022 года №2110-IX.
Однако сейчас ответственность по этой статье должны нести исключительно специальные субъекты — военнослужащие, ведь данная норма находится в соответствующем разделе УК, который содержит нормы о военных преступлениях.
В то же время, по мнению депутатов, сфера применения положений ст. 435-1 УК «неоправданно сужена, поскольку в большинстве случаев субъектами, которые совершают оскорбление чести и достоинства, угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, являются именно гражданские лица, а не военнослужащие».
Следовательно, инициаторы законопроекта предлагают ввести соответствующую новую статью, где субъектом ответственности уже будут именно гражданские.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.