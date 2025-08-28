Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

За угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества, если она совершена гражданским лицом, предлагается предусмотреть ответственность до 5 лет лишения свободы. А за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его родственников, предлагают наказывать «уголовным» штрафом, общественными работами или ограничением свободы до 3 лет.

Соответствующий законопроект 13384-1 рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем этого комитета Сергеем Ионушасом.

А именно, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 345-2 «Угроза или насилие в отношении военнослужащего и оскорбление его чести и достоинства».

В соответствии с ней:

Оскорбление чести и достоинства военнослужащего или его близких родственников в связи с осуществлением им мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, а также изготовление с целью распространения и/или распространение материалов, которые содержат такое оскорбление, — наказывается штрафом от 17 000 грн до 68 000 грн или общественными работами на срок от 120 до 240 часов или пробационным надзором на срок до 3-х лет, или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет.

Угроза военнослужащему или его близким родственникам убийством, насилием или уничтожением имущества в связи с осуществлением им мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, — наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Умышленное причинение военнослужащему или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением им мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, — наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Умышленное причинение военнослужащему или его близким родственникам тяжкого телесного повреждения в связи с осуществлением им мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Предусмотрено, что субъектом уголовных правонарушений, определенных этой статьей, не являются военнослужащие, а также военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, которые несут ответственность за совершение военных уголовных правонарушений, предусмотренных разделом XIX Особенной части УК.

То есть, ответственность по новой статье, которую предлагают ввести народные депутаты, будет наступать для гражданских лиц.

Как объясняют авторы, в Уголовном кодексе уже есть статья 435-1 об уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозу военнослужащему, которой УК был дополнен законом от 3 марта 2022 года №2110-IX.

Однако сейчас ответственность по этой статье должны нести исключительно специальные субъекты — военнослужащие, ведь данная норма находится в соответствующем разделе УК, который содержит нормы о военных преступлениях.

В то же время, по мнению депутатов, сфера применения положений ст. 435-1 УК «неоправданно сужена, поскольку в большинстве случаев субъектами, которые совершают оскорбление чести и достоинства, угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, являются именно гражданские лица, а не военнослужащие».

Следовательно, инициаторы законопроекта предлагают ввести соответствующую новую статью, где субъектом ответственности уже будут именно гражданские.

Автор: Наталя Мамченко

