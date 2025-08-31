Практика судів
Біля узбережжя Одеси цивільне судно натрапило на вибуховий пристрій – лунають вибухи

12:07, 31 серпня 2025
Біля узбережжя Одеси цивільне судно підірвалося на вибуховому пристрої.
Біля узбережжя Одеси цивільне судно натрапило на вибуховий пристрій – лунають вибухи
Ілюстративне зображення
У Чорному морі неподалік від узбережжя Одеси цивільне судно натрапило на невідомий вибуховий пристрій і зазнало пошкоджень. Про інцидент повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчукпише Суспільне.

За його словами, ніхто з членів екіпажу не постраждав. Судно вже оглядають, і, попередньо, воно зможе продовжити рух власним ходом.

«Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце», — наголосив Плетенчук.

Раніше стало відомо, що у Затоці на пляжі двоє людей підірвалися на міні.

