Біля узбережжя Одеси цивільне судно натрапило на вибуховий пристрій – лунають вибухи

У Чорному морі неподалік від узбережжя Одеси цивільне судно натрапило на невідомий вибуховий пристрій і зазнало пошкоджень. Про інцидент повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише Суспільне.

За його словами, ніхто з членів екіпажу не постраждав. Судно вже оглядають, і, попередньо, воно зможе продовжити рух власним ходом.

«Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце», — наголосив Плетенчук.

Раніше стало відомо, що у Затоці на пляжі двоє людей підірвалися на міні.

