Практика судів
  1. В Україні

У Затоці на пляжі двоє людей підірвалися на міні — вони загинули на місці

14:35, 7 червня 2025
Двоє людей загинули, підірвавшись на міні просто на узбережжі.
У Затоці на пляжі двоє людей підірвалися на міні — вони загинули на місці
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В курортному селищі Затока Одеської області дві людини загинули внаслідок підриву міни. Про це повідомляє видання «Думская» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що трагедія сталася на пляжі. Внаслідок підриву міни обидві жертви загинули.

Видання вказує, що обласна адміністрація 5 червня заявила про початок курортного сезону. Пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон, хоча в селищі туристів приймають.

Оновлено:

Згодом у поліції повідомили, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.Особи загиблих наразі встановлюються.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

«Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань», — наголосили правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса Чорне море

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перебування держави у режимі воєнного стану зумовлює необхідність виконання військового обов’язку усіма громадянами України – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що кожен громадянин України повинен усвідомлювати необхідність пошуку балансу між потребами держави і інтересами самого громадянина.

Заступник голови ДСА з питань цифровізації отримав дисциплінарну справу – що відомо

На посадовця Державної судової адміністрації поскаржився Господарський суд Києва.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення нових спеціалізованих адміністративних судів – СОАС та СААС

Верховна Рада прийняла за основу законопроект авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Верховна Рада схвалила законопроект про новий порядок перевірки декларацій доброчесності суддів

На підставі інформації, що може свідчити про недостовірність чи неповноту тверджень або відомостей у декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить відповідну перевірку.

Депутати так і не виконали норму закону про бюджет щодо доплат суддям місцевих суддів – РСУ вирішила звернутися до парламенту

Нормі закону про бюджет щодо доплат суддям першої інстанції виповнилося півроку, але законопроект про ці доплати досі не прийнятий.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду