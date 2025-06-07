У Затоці на пляжі двоє людей підірвалися на міні — вони загинули на місці

Двоє людей загинули, підірвавшись на міні просто на узбережжі.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В курортному селищі Затока Одеської області дві людини загинули внаслідок підриву міни. Про це повідомляє видання «Думская» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що трагедія сталася на пляжі. Внаслідок підриву міни обидві жертви загинули.

Видання вказує, що обласна адміністрація 5 червня заявила про початок курортного сезону. Пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон, хоча в селищі туристів приймають.

Оновлено:

Згодом у поліції повідомили, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.Особи загиблих наразі встановлюються.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

«Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань», — наголосили правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.