Чи може роботодавець з власної ініціативи звільнити одиноку матір — роз’яснення Держпраці

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи може роботодавець з власної ініціативи звільнити одиноку матір, котра має 12-річну дитину.
Відповідно до статті 184 Кодексу законів про працю України, звільнення одиноких матерів, котрі мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, з ініціативи роботодавця не допускається.
Виняток – повна ліквідація підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
Обов’язкове працевлаштування таких жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.
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