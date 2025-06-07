Может ли работодатель по собственной инициативе уволить одинокую мать — разъяснение Гоструда

Одиноких матерей с детьми до 14 лет нельзя увольнять по инициативе работодателя, кроме случая полной ликвидации предприятия.

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В Южно-Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, может ли работодатель по собственной инициативе уволить одинокую мать, имеющую 12-летнего ребёнка.

Согласно статье 184 Кодекса законов о труде Украины, увольнение одиноких матерей, имеющих ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка с инвалидностью, по инициативе работодателя не допускается.

Исключение — полная ликвидация предприятия, учреждения, организации, когда увольнение допускается при обязательном трудоустройстве.

Обязательное трудоустройство таких женщин осуществляется также в случае их увольнения после окончания срочного трудового договора.

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