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Может ли работодатель по собственной инициативе уволить одинокую мать — разъяснение Гоструда

18:47, 7 июня 2025
Одиноких матерей с детьми до 14 лет нельзя увольнять по инициативе работодателя, кроме случая полной ликвидации предприятия.
Может ли работодатель по собственной инициативе уволить одинокую мать — разъяснение Гоструда
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В Южно-Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, может ли работодатель по собственной инициативе уволить одинокую мать, имеющую 12-летнего ребёнка.

Согласно статье 184 Кодекса законов о труде Украины, увольнение одиноких матерей, имеющих ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка с инвалидностью, по инициативе работодателя не допускается.

Исключение — полная ликвидация предприятия, учреждения, организации, когда увольнение допускается при обязательном трудоустройстве.

Обязательное трудоустройство таких женщин осуществляется также в случае их увольнения после окончания срочного трудового договора.

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