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В Затоке на пляже два человека подорвались на мине — они погибли на месте

14:35, 7 июня 2025
Два человека погибли, взорвавшись на мини прямо на побережье.
В Затоке на пляже два человека подорвались на мине — они погибли на месте
Иллюстративное фото из открытых источников
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В курортном поселке Затока Одесской области два человека погибли в результате подрыва на мине. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что трагедия произошла на пляже. В результате взрыва мины обе жертвы погибли.

Издание указывает, что областная администрация 5 июня объявила о начале курортного сезона. Пляжи в Затоке не входят в перечень открытых зон, хотя в поселке принимают туристов.

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В полиции сообщили, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

«Полицейские призывают жителей и гостей Одесчины строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесчины, доступ к которым запрещён. Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые были проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещения», — подчеркнули правоохранители.

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Одесса Черное море

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