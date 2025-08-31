Возле побережья Одессы гражданское судно наткнулось на взрывное устройство – раздаются взрывы

Возле побережья Одессы гражданское судно подорвалось на взрывном устройстве.

В Черном море неподалеку от побережья Одессы гражданское судно наткнулось на неизвестное взрывное устройство и получило повреждения. Об инциденте сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет Общественное.

По его словам, никто из членов экипажа не пострадал. Судно уже осматривают, и, предварительно, оно сможет продолжить движение своим ходом.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень безопасности гражданского судоходства. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место», — подчеркнул Плетенчук.

Ранее стало известно, что в Затоке на пляже два человека подорвались на мине.

