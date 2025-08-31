Ротавірус: у МОЗ пояснили як поширюється інфекція та чим вона загрожує дітям

Ротавірус — одна з найпоширеніших у світі кишкових інфекцій, від якої особливо страждають діти до 5 років. До появи вакцини майже кожна дитина хоча б раз хворіла на цю інфекцію.
Як передається?
Зараження відбувається під час контакту з забрудненими поверхнями чи предметами — іграшками, одягом, меблями, підлогою, а також через їжу. Вірус може залишатися активним на поверхнях тижнями й навіть місяцями.
Симптоми:
Для дорослих ротавірус зазвичай протікає легко або безсимптомно, але для немовлят і маленьких дітей небезпечний ризиком швидкого зневоднення.
Лікування:
Специфічних ліків проти ротавірусу немає, застосовується лише симптоматична терапія: поліферментні препарати, адсорбенти, жарознижувальні. Найважливіше — підтримувати водно-сольовий баланс, пити багато рідини. У важких випадках потрібне внутрішньовенне введення рідини та дезінтоксикаційна терапія.
Антибіотики при ротавірусній інфекції не використовуються.
