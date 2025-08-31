Ротавирус: в Минздраве объяснили, как распространяется инфекция и чем она грозит детям

Для взрослых ротавирус обычно протекает легко или бессимптомно, но для младенцев и маленьких детей опасен риском быстрого обезвоживания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ротавирус — одна из самых распространенных в мире кишечных инфекций, от которой особенно страдают дети до 5 лет. До появления вакцины почти каждый ребенок хотя бы раз болел этой инфекцией.

Как передается?

Заражение происходит при контакте с загрязненными поверхностями или предметами — игрушками, одеждой, мебелью, полом, а также через пищу. Вирус может оставаться активным на поверхностях неделями и даже месяцами.

Симптомы:

резкое повышение температуры и рвота (первые признаки);

позже — продолжительная диарея, которая может длиться от 3 до 8 дней;

инкубационный период — около 2 дней.

Для взрослых ротавирус обычно протекает легко или бессимптомно, но для младенцев и маленьких детей опасен риском быстрого обезвоживания.

Лечение:

Специфических препаратов против ротавируса нет, применяется только симптоматическая терапия: полиферментные препараты, адсорбенты, жаропонижающие. Самое важное — поддерживать водно-солевой баланс, пить много жидкости. В тяжелых случаях необходимо внутривенное введение жидкости и дезинтоксикационная терапия.

Антибиотики при ротавирусной инфекции не применяются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.