Ротавирус: в Минздраве объяснили, как распространяется инфекция и чем она грозит детям

13:38, 31 августа 2025
Для взрослых ротавирус обычно протекает легко или бессимптомно, но для младенцев и маленьких детей опасен риском быстрого обезвоживания.
Ротавирус: в Минздраве объяснили, как распространяется инфекция и чем она грозит детям
Ротавирус — одна из самых распространенных в мире кишечных инфекций, от которой особенно страдают дети до 5 лет. До появления вакцины почти каждый ребенок хотя бы раз болел этой инфекцией.

Как передается?

Заражение происходит при контакте с загрязненными поверхностями или предметами — игрушками, одеждой, мебелью, полом, а также через пищу. Вирус может оставаться активным на поверхностях неделями и даже месяцами.

Симптомы:

  • резкое повышение температуры и рвота (первые признаки);
  • позже — продолжительная диарея, которая может длиться от 3 до 8 дней;
  • инкубационный период — около 2 дней.

Для взрослых ротавирус обычно протекает легко или бессимптомно, но для младенцев и маленьких детей опасен риском быстрого обезвоживания.

Лечение:

Специфических препаратов против ротавируса нет, применяется только симптоматическая терапия: полиферментные препараты, адсорбенты, жаропонижающие. Самое важное — поддерживать водно-солевой баланс, пить много жидкости. В тяжелых случаях необходимо внутривенное введение жидкости и дезинтоксикационная терапия.

Антибиотики при ротавирусной инфекции не применяются.

