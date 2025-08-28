На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

На вакантну посаду проректора Національної школи суддів України буде оголошено конкурс.

Ректор НШСУ Микола Оніщук 21 серпня своїм наказом затвердив Порядок проведення публічного конкурсу з добору кандидатів на вакантну посаду проректора Національної школи суддів.

Конкурс відбудеться на посаду проректора з питань підготовки кадрів системи правосуддя.

Відповідно до Порядку, буде сформована комісія, яка буде проводити конкурс – склад Конкурсної комісії визначить НШСУ. Однак в НШСУ повідомили, що до складу комісії увійдуть представники НШСУ, органів суддівського врядування та самоврядування, громадянського суспільства та «незалежні національні і міжнародні експерти».

Вимоги до кандидата на посаду проректора наступні:

є громадянином України, який володіє державною мовою та проживає в Україні протягом десяти останніх років;

має вищу юридичну освіту та сукупний стаж професійної правничої діяльності не менше десяти років;

має досвід управлінської або організаційної роботи та визнаний рівень професійної компетенції.

Оцінювання претендентів на посаду проректора відбуватиметься шляхом дослідження їх мотиваційних листів, а також під час співбесід.

Визначення результатів оцінювання мотиваційного листа та співбесіди буде здійснюватися кожним членом комісії індивідуально за бальною шкалою від 1 до 10.

Максимальний бал оцінювання за мотиваційний лист становить 10, а за співбесіду – 10 балів.

Результати оцінювання мотиваційного листа та співбесіди з кандидатом визначаються як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Конкурсної комісії.

Рішення комісії із результатами оцінювання переможця конкурсу оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається ректору НШСУ.

Ректор НШСУ, у свою чергу, вносить подання про призначення проректора на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка й призначатиме проректора НШСУ на посаду.

При цьому у разі, якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного кандидата, проводиться повторний конкурс з добору кандидатів.

Оголошення про склад Конкурсної комісії та дату початку конкурсу, НШСУ обіцяє здійснити вже найближчим часом.

Зазначимо, що ректором НШСУ з 2013 року є Микола Оніщук, а проректором з науково-дослідної та науково-методичної роботи з 2011 року є Наталія Шукліна.

