Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

17:20, 28 серпня 2025
Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.
На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На вакантну посаду проректора Національної школи суддів України буде оголошено конкурс.

Ректор НШСУ Микола Оніщук 21 серпня своїм наказом затвердив Порядок проведення публічного конкурсу з добору кандидатів на вакантну посаду проректора Національної школи суддів.

Конкурс відбудеться на посаду проректора з питань підготовки кадрів системи правосуддя.

Відповідно до Порядку, буде сформована комісія, яка буде проводити конкурс – склад Конкурсної комісії визначить НШСУ. Однак в НШСУ повідомили, що до складу комісії увійдуть представники НШСУ, органів суддівського врядування та самоврядування, громадянського суспільства та «незалежні національні і міжнародні експерти».

Вимоги до кандидата на посаду проректора наступні:

  • є громадянином України, який володіє державною мовою та проживає в Україні протягом десяти останніх років;
  • має вищу юридичну освіту та сукупний стаж професійної правничої діяльності не менше десяти років;
  • має досвід управлінської або організаційної роботи та визнаний рівень професійної компетенції.

Оцінювання претендентів на посаду проректора відбуватиметься шляхом дослідження їх мотиваційних листів, а також під час співбесід.

Визначення результатів оцінювання мотиваційного листа та співбесіди буде здійснюватися кожним членом комісії індивідуально за бальною шкалою від 1 до 10.

Максимальний бал оцінювання за мотиваційний лист становить 10, а за співбесіду – 10 балів.

Результати оцінювання мотиваційного листа та співбесіди з кандидатом визначаються як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Конкурсної комісії.

Рішення комісії із результатами оцінювання переможця конкурсу оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається ректору НШСУ.

Ректор НШСУ, у свою чергу, вносить подання про призначення проректора на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка й призначатиме проректора НШСУ на посаду.

При цьому у разі, якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного кандидата, проводиться повторний конкурс з добору кандидатів.

Оголошення про склад Конкурсної комісії та дату початку конкурсу, НШСУ обіцяє здійснити  вже найближчим часом.

Зазначимо, що ректором НШСУ з 2013 року є Микола Оніщук, а проректором з науково-дослідної та науково-методичної роботи з 2011 року є Наталія Шукліна.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Школа суддів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Комітет розгляне законопроект про надання помічникам суддів та секретарям судових засідань доступу до даних Демографічного реєстру

Помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних.

Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області