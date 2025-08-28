На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

На вакантную должность проректора Национальной школы судей Украины будет объявлен конкурс.

Ректор НШСУ Николай Онищук 21 августа своим приказом утвердил «Порядок проведения публичного конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность проректора Национальной школы судей».

Конкурс состоится на должность проректора по подготовке кадров системы правосудия.

Согласно с Порядком будет сформирована комиссия, которая и будет проводить конкурс – при этом состав Конкурсной комиссии определит НШСУ. Однако в НШСУ также сообщили, что в состав комиссии войдут представители НШСУ, органов судейского управления и самоуправления, гражданского общества и «независимые национальные и международные эксперты».

Требования к кандидату на должность проректора:

1) является гражданином Украины, который владеет государственным языком и проживает в Украине в течение последних десяти лет;

2) имеет высшее юридическое образование и совокупный стаж профессиональной деятельности не менее десяти лет;

3) имеет опыт управленческой или организационной работы и уровень профессиональной компетенции.

Оценивание претендентов на должность проректора будет проводиться путем изучения их мотивационных писем, а также во время собеседований.

Определение результатов оценивания мотивационного письма и собеседования будет осуществляться каждым членом комиссии индивидуально по балльной шкале от 1 до 10.

Максимальный балл оценивания за мотивационное письмо составляет 10, а за собеседование – 10 баллов.

Результаты оценивания мотивационного письма и собеседования с кандидатом определяются как среднее арифметическое значение индивидуальных оценок членов Конкурсной комиссии.

Решение комиссии по результатам оценивания победителя конкурса оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и представляется ректору НШСУ.

Ректор НШСУ, в свою очередь, вносит представление о назначении проректора на рассмотрение Высшей квалификационной комиссии судей, которая и будет назначать проректора НШСУ на должность.

При этом в случае, если по результатам конкурса не будет отобран ни один кандидат, то проводится повторный конкурс.

Объявление о составе Конкурсной комиссии и дате начала конкурса, НШСУ обещает сделпть уже в ближайшее время.

Отметим, что ректором НШСУ с 2013 года является Николай Онищук, а проректором по научно-исследовательской и научно-методической работе с 2011 года является Наталья Шуклина.

