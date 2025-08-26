Практика судів
Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

16:10, 26 серпня 2025
Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Будівля Олевського райсуду Житомирської області, джерело фото - Судова влада
Вища рада правосуддя 26 серпня 2025 року задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням, яку 15 серпня надіслав суддя Олевського райсуду Житомирської області Микола Русин

Цікаво, що на посаду судді Микола Русин був призначений лише 16 жовтня 2024 року, а до штату суду Микола Русин був зарахований 23 грудня 2024 року.  

У своїй заяві про звільнення суддя зазначив, що заяву від подав у зв’язку з сімейними обставинами і попросив розглянути її у найкоротший строк.

Також суддя повідомив, що його бажання звільнитися не пов’язане зі стороннім примусом.

Зазначимо, що під час співбесіди з членами колегії ВККС № 3 29 лютого 2024 року  Микола Русин, який раніше працював в Управлінні внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, повідомив, що посада судді для нього «важлива» та «цікава».

«Я переконаний, що посада судді є важливою та потрібною державі та людям. Це цікава професія і гарний розвиток для моєї кар’єри як правника. Це певне особисте досягнення для мене та певний виклик, з яким я справлюся», - розповів ВККС Микола Русин.

Микола Русин також відзначив, що посада судді для нього важлива ще й тим, що вона передбачає «гарний соціальний пакет».

Разом з тим необхідно зазначити, що з 15 січня 2025 року на розгляді Ради правосуддя перебуває повідомлення Миколи Русина про втручання в його діяльність як судді.

В цьому повідомленні Микола Русин розповів про вкрай непросту ситуацію, яка склалася в Олевському райсуді.

Справа в тому, що як тільки 23 грудня Миколу Русина зарахували до штату суду, на нього розпочався розподіл сотень справ, які не були розглянуті роками.

Зокрема, на суддю раптом «впали» більше 50 (!) кримінальних проваджень, значна частина яких підлягає закриттю внаслідок спливу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як зазначив у зв’язку з цим Микола Русин, на його думку, автоматичний розподіл вказаних справ відбувся з суттєвим порушенням правил розподілу справ.

Фактично, за словами судді, мова йде про розподіл на нього справ, які або «не були своєчасно зареєстровані або розподілені в установленому порядку», або дісталися від судді, яка звільнилася у відставку ще кілька років тому.

Так, на суддю були розподілені протоколи про адміністративні правопорушення, які були складені та направлені до суду ще за період вересня-листопада 2024 року.

«Надати документальне підтвердження щодо усіх справ на даний час я не маю можливості, оскільки така офіційна інформація від мене приховується», - повідомив Микола Русин до ВРП.

Микола Русин також розповів, що проблеми з розподілом справ в Олевському райсуді існують щонайменше з 2020 року.

«Внаслідок незаконного втручання автоматизований розподіл судових справ фактично не відбувався, а здійснювався і продовжує здійснюватися в «ручному режимі». У результаті тисячі справ не були своєчасно розглянуті відповідно до встановлених законодавством процедур та знаходяться у канцелярії суду. Внаслідок цього тисячі осіб були неправомірно позбавлені доступу до суду, що є неприпустимим у демократичному суспільстві», - додав Микола Русин.

Варто зазначити, що ситуацією в Олевському райсуді зацікавилася Рада суддів України.

На одному з найближчих засідань РСУ вже заплановано обговорення проблем, що виникли в діяльності суду, з заслуховуванням особисто Миколи Русина.

Втім, слід зазначити, що Вища рада правосуддя за вісім місяців після надходження повідомлення від Миколи Русина, так і не спромоглася надати будь-яку оцінку викладеним ним фактам та обставинам.

Автор: В’ячеслав Хрипун





